Наконец полностью осознал свою победу на чемпионате мира, – Дмитрий Пидручный

Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный после возвращения в Украину дал комментарий относительно прошлого сезона.

Дмитрий рад победе на Чемпионате мира, а сейчас хочет отдохнуть от тяжелого сезона.

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Уже наконец полностью осознал свою победу на Чемпионате мира и просто наслаждаюсь этим. В отпуск иду просто с мыслями о том, что нужно отдохнуть, так как сезон был очень сложным. Много сил было отдано и потрачено. Теперь всем нужно просто залечить травмы, у кого они есть, и восстановить запас сил.

"Конечно, хотелось бы снова вернуться на пьедестал. Эти эмоции просто незабываемые, когда гимн нашей страны играет за тебя, хочется, чтобы это повторялось как можно чаще. Сейчас хочется просто вернуться домой, а потом уже думать про все остальное", – цитирует слова Пидручного Biathlon.com.ua.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 26 марта, мужская и женская сборные Украины по биатлону вернулись в Киев после завершения последнего этапа Кубка мира. В аэропорту "Борисполь" команду встречали множество фанатов с цветами и плакатами.

Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты будут находится в отпуске.

Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

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