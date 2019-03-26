Наконец полностью осознал свою победу на чемпионате мира, – Дмитрий Пидручный

15 Читати новину українською
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Фото из открытых источников

Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный после возвращения в Украину дал комментарий относительно прошлого сезона.

Дмитрий рад победе на Чемпионате мира, а сейчас хочет отдохнуть от тяжелого сезона.

Читайте также: Кто такой Дмитрий Пидручный: биография первого в истории Украины чемпиона мира по биатлону

Уже наконец полностью осознал свою победу на Чемпионате мира и просто наслаждаюсь этим. В отпуск иду просто с мыслями о том, что нужно отдохнуть, так как сезон был очень сложным. Много сил было отдано и потрачено. Теперь всем нужно просто залечить травмы, у кого они есть, и восстановить запас сил.

"Конечно, хотелось бы снова вернуться на пьедестал. Эти эмоции просто незабываемые, когда гимн нашей страны играет за тебя, хочется, чтобы это повторялось как можно чаще. Сейчас хочется просто вернуться домой, а потом уже думать про все остальное", – цитирует слова Пидручного Biathlon.com.ua.

Спорт 24 писал, что в понедельник, 26 марта, мужская и женская сборные Украины по биатлону вернулись в Киев после завершения последнего этапа Кубка мира. В аэропорту "Борисполь" команду встречали множество фанатов с цветами и плакатами.

Последний этап Кубка мира 2018/2019 в Холменколлене завершился 24 марта. Теперь биатлонисты будут находится в отпуске.

Дмитрий Пидручный выиграл золото Чемпионата мира. Украинскому биатлонисту не было равных в гонке преследования, которая завершилась в шведском Эстерсунде.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня
817
Теги: Новости биатлона Спорт Новости Спорта Дмитрий Пидручный
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
сегодня 13:40 Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
26
За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
25 марта 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
Станіслав Безушко 221
Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
сегодня 09:59 Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
261
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
сегодня 08:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
707
Лучший игрок матча Люксембург – Украина: опрос читателей Спорт24
сегодня 08:04 Лучший игрок матча Люксембург – Украина: опрос читателей Спорт24
187
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук