Нам безразлично, что они говорят, – Аякс выпустил невероятный видеоролик к матчу с Ювентусом

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Аякс готов дать бой Ювентусу
Аякс готов дать бой Ювентусу

Накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом", клуб из Амстердама выпустил видеоролик, посвященный этому противостоянию.

Все букмекеры в этом матче отдают предпочтение "Ювентусу".

Узнайте, что прогнозируют букмекеры в матче Аякс – Ювентус

Однако такие заявил "экспертов" не слишком интересны самому "Аяксу", перед матчем против "Ювентуса" они опубликовали видео под названием "And we don't even care about what they say" (Нас не волнует, что они говорят). Само видео начинается со слов "blah, blah, blah" (бла, бла, бла).

Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится в среду, 10 апреля. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24. А уже через неделю – во вторник, 16 апреля, команды сыграют ответный матч в Турине.

Достойно внимания: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аякс – Ювентус

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Ювентус Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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