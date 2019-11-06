Нам нужен будет Ломаченко-старший, – отец Хабиба о бое с Мейвезером

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Анатолий Ломаченко
Анатолий Ломаченко / xsport.ua

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал желание Флойда Мейвезера провести бой с его сыном по правилам бокса.

Недавно известный американский боксер Флойд Мейвезер обратился к Хабибу Нурмагомедову и заявил, что готов провести бой с Хабибом, но только при боксерскими правилам.

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Я готов провести бой с Хабибом, а так же могу заняться его организацией. Поединок пройдет по правилам бокса. Он захотел этот бой, а это значит, что он должен прийти в мой мир. Он сказал, что мне не удалось отправить МакГрегора в нокаут, а он смог? Окей, пусть Хабиб приходит и я его положу
– сказал Флойд.

Отец Хабиба отреагировал на слова Флойда в инстаграме. Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Хабибу нужен отец Василия Ломаченко Анатолий.

Флойд, уважаю желание провести бой с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам надо будет провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в общей сложности больше года.

Пять месяцев и бой должен состояться. Впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам потребуется лагерь – Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы и нет,
– написал Нурамгомедов.

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Следующий бой Хабиб, скорее всего, проведет в марте или апреле 2020 года. Соответствующую информацию озвучил менеджер российского бойца Ризван Магомедов. При этом место и вероятный соперник пока неизвестны.

Что касается Флойда Мейвезера, то американец давно объявил о завершении профессиональной карьеры боксера.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хабиб Нурмагомедов
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