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"Нант" сыграет матч в особенных футболках в память о погибшем футболисте Эмилиано Сала – фото

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Эмилиано Сала / twitter.com/FCNantes

Футбольный клуб "Нант", за который выступал Эмилиано Сала, на матч чемпионата Франции выйдет в особых футболках. Так команда решила почтить память погибшего футболиста.

Эмилиано Сала был аргентинцем, однако за сборную Аргентины так и не сыграл. Поэтому "Нант", чьими основными цветами являются желтый и зеленый, домашний матч против "Бордо" проведет и бело-голубой форме, похожую на ту, что носит сборная Аргентины. Так в клубе почтят память об игроке.

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Бело-голубая форма, в которой сыграет "Нант" (фото: twitter.com/FCNantes)

Также все средства. которые будут получены от продажи этой формы, пойдут на поддержку двух аргентинских клубов, в которых начинал заниматься футболом Эмилиано Сала.

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Матч против "Бордо" состоится в воскресенье, 26 января.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
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