Третья ракетка мира снялась с Итогового турнира и подарила Свитолиной больше шансов

Третья ракетка мира, японка Наоми Осака, снялась с Итогового турнира, который в эти дни проходит в китайском Шэньчжэне.

22-летняя теннисистка приняла подобное решение из-за травмы плеча. О снятии Осаки с соревнований сообщает страница WTA Insider в Twitter.

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Вместо Осаки на Центральном корте против Эшли Барти сыграет голландка Кики Бертенс, которая ранее проиграла в финале малого Итогового турнира белоруске Арине Соболенко.

BREAKING: Naomi Osaka has withdrawn @WTAFinals due to shoulder injury.



Kiki Bertens is in as the first alternate, will face Ash Barty tonight. #WTAFinals — WTA Insider (@WTA_insider) 29 октября 2019 г.

Напомним, Осака успешно стартовала на турнире в Шэньчжэне, в первом матче своей группы разобравшись с чешкой Петрой Квитовой.

В нынешнем сезоне японка победила на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), а также на турнирах в Осаке и Пекине.

28 октября в параллельной группе с победы начала турнир и украинка Элина Свитолина, которая защищает звание чемпионки Итогового турнира. Она обыграла Каролину Плишкову из Чехии.