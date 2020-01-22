Нападающего "Реала" попытались ограбить посреди улицы
Нападающий испанского "Реала" Мариано Диас стал жертвой неудачного уличного ограбления. Инцидент произошел в Мадриде 22 января во второй половине дня.
По информации издания Marca, 26-летний футболист с девушкой вышел из бутика на улицу с покупками. В это время к ним подбежал мужчина, вырвал сумку и бросился на другую сторону проезда.
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В погоню за грабителем бросились двое прохожих, и он бросил украденные вещи на землю.
Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции. Свидетели сообщают, что он наблюдал за игроком "Реала" до того, как Диас вошел в магазин.
- Диас вернулся в "Реал" из "Лиона" в августе 2018 года. В текущем сезоне форвард не отметился забитыми мячами.
- 18 января "Реал" одержал победу в 20 туре чемпионата Испании. На своем поле "сливочные" одолели "Севилью".
- 20 января "Реал" объявил о подписании первого зимнего новичка. Им стал 18-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер Жезус.
- В среду, 22 января," Реал " официально покинул защитник Альваро Одриосола. Он перешел в "Баварию".
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