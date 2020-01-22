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Нападающего "Реала" попытались ограбить посреди улицы

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Мариано Диас / ФК "Реал"

Нападающий испанского "Реала" Мариано Диас стал жертвой неудачного уличного ограбления. Инцидент произошел в Мадриде 22 января во второй половине дня.

По информации издания Marca, 26-летний футболист с девушкой вышел из бутика на улицу с покупками. В это время к ним подбежал мужчина, вырвал сумку и бросился на другую сторону проезда.

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В погоню за грабителем бросились двое прохожих, и он бросил украденные вещи на землю.

Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции. Свидетели сообщают, что он наблюдал за игроком "Реала" до того, как Диас вошел в магазин.

  • Диас вернулся в "Реал" из "Лиона" в августе 2018 года. В текущем сезоне форвард не отметился забитыми мячами.
  • 18 января "Реал" одержал победу в 20 туре чемпионата Испании. На своем поле "сливочные" одолели "Севилью".
  • 20 января "Реал" объявил о подписании первого зимнего новичка. Им стал 18-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер Жезус.
  • В среду, 22 января," Реал " официально покинул защитник Альваро Одриосола. Он перешел в "Баварию".
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Реал Футбол
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