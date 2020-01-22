Нападающего "Реала" попытались ограбить посреди улицы

Нападающий испанского "Реала" Мариано Диас стал жертвой неудачного уличного ограбления. Инцидент произошел в Мадриде 22 января во второй половине дня.

По информации издания Marca, 26-летний футболист с девушкой вышел из бутика на улицу с покупками. В это время к ним подбежал мужчина, вырвал сумку и бросился на другую сторону проезда.

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В погоню за грабителем бросились двое прохожих, и он бросил украденные вещи на землю.

Злоумышленнику удалось скрыться до приезда полиции. Свидетели сообщают, что он наблюдал за игроком "Реала" до того, как Диас вошел в магазин.