Нападающий Бендтнер, который будет противостоять "Динамо", опозорился на тренировке

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Никлас Бендтнер
Никлас Бендтнер / fck.dk

Никлас Бендтнер в последние часы трансферного окна вернулся в датский клуб "Копенгаген". Именно эта команда будет противостоять "Динамо" в Лиге Европы.

Бендтнер, который является воспитанником "Копенгагена", успел провести тренировку за свою команду. "Лорд Бендтнер", как его шутя называют, насмешил, если не собственных фанатов, то соперников.

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В "лучших" традициях Никлас на тренировке не сумел несколько раз попасть в ворота с близкого расстояния. Также некоторые удары Бендтнера легко парировал голкипер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Bendtner Flop in allenamento con il #Copenhagen Sbaglia l'impossibile #SkySport #Calcio #Football

Допис, поширений Sky Sport (Italia) (@skysport)

31-летний футболист имеет опыт выступлений за такие гранды европейского футбола как "Арсенал" и "Ювентус". И лучшие годы футболиста уже давно прошли.

В прошлом году Никлас был признан виновным в нападении на водителя такси и приговорен к 50 суткам лишения свободы. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако девушка игрока утверждает, что это была самооборона.

В "Копенгаген" форвард перешел из норвежского "Русенборга".

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
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