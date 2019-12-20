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Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест, - ТаТоТаке

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Артем Беседин / ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы.

Информацию о проваленном допинг-тесте распространили журналисты из "ТаТоТаке".

"Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны. Похоже, дело начало расследоваться, поэтому призываем не делать преждевременных выводов", – говорится в их сообщении.

Напомним, матч "Мальме" – "Динамо" закончился победой шведского клуба. Впоследствии "Динамо" не сумело дома обыграть "Лугано" и вылетело из Лиги Европы.

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В этом сезоне Артем сыграл за "Динамо" 23 матчей и забил 8 голов. Также Беседин провел в 2019 году 2 матча за сборную Украины, в которых отметился одним голом.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо
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