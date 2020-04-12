Нападающий "Динамо" провел необычную тренировку с женой на крыше: видео
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль активно поддерживает форму в домашних условиях, пока чемпионат Украины стоит на паузе из-за пандемии коронавируса.
Соль тренируется с женой на крыше своего дома. Соответствующее видео он показал в Instagram.
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"Утренний кардио-функционал с лучшим партнером", – подписал видео тренировки форвард "бело-синих".
В текущем сезоне Соль провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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