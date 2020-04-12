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Нападающий "Динамо" провел необычную тренировку с женой на крыше: видео

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Фран Соль / Footboom

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль активно поддерживает форму в домашних условиях, пока чемпионат Украины стоит на паузе из-за пандемии коронавируса.

Соль тренируется с женой на крыше своего дома. Соответствующее видео он показал в Instagram.

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"Утренний кардио-функционал с лучшим партнером", – подписал видео тренировки форвард "бело-синих".

В текущем сезоне Соль провел за "Динамо" 14 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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