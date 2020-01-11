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Нападающий, который вернулся в "Динамо", обозначил амбициозные планы

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Назарий Русин / 24 канал

Назарий Русин прокомментировал возвращение в киевское "Динамо". Первую половину сезона нападающий провел в "Заре" на правах аренды.

В интервью клубному сайту "Динамо" Русин заявил, что хочет стать лидером команды.

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Я хочу не только пробиться в основной состав "Динамо", но и стать лидером команды. Это главная задача для меня,
– сказал Русин.

Также Назарий убежден, что "Динамо" сможет завоевать серебряные награды чемпионата Украины. Сейчас киевляне ведут борьбу именно с "Зарей".

Думаю, что "Динамо" удастся завоевать серебряные медали. А что касается "Зари", то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля – друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов. На поле для меня сейчас существует только "Динамо". Буду ли праздновать гол, если забью "Заре"? Нет, не буду,
– резюмировал Назарий.

Статистика Русина в "Заре": 17 матчей, 7 голов, 4 результативные передачи.

Как известно, "Динамо" решило досрочно вернуть Русина с аренды из-за проваленного допинг-теста Артема Беседина.

Что известно о ситуации с Бесединым?
Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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