Нападающий "Саутгемптона" забил самый быстрый гол в истории АПЛ: видео
Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг в перенесенном матче 31 тура АПЛ против "Уотфорда" забил самый быстрый гол в истории турнира.
"Уотфорд" разводил мяч с центра поля и в итоге обрезался защитник хозяев, пытаясь выбить мяч, попал в Лонга, тот вышел на встречу с голкипером и забил уже на 7-й секунде матча.
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Смотрите видео самого быстрого гола в истории АПЛ
Ранее автором самого быстрого забитого мяча в Премьер-лиге был защитник "Тоттенхэма" Ледли Кинг, в сезоне-2001/01 забив "Бредфорду" на 10-й секунде.
"Саутгемптону" теперь принадлежат рекорды Премьер-лиги за самый быстрый гол и быстрый хет-трик.
В мае 2015 года экс-хавбек "святых" Садио Мане, ныне выступающий за "Ливерпуль", в матче с "Астон Виллой" (6:1) забил три мяча за 2 минуты 56 секунд.
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