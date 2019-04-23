Нападающий "Саутгемптона" забил самый быстрый гол в истории АПЛ: видео

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг в перенесенном матче 31 тура АПЛ против "Уотфорда" забил самый быстрый гол в истории турнира.

"Уотфорд" разводил мяч с центра поля и в итоге обрезался защитник хозяев, пытаясь выбить мяч, попал в Лонга, тот вышел на встречу с голкипером и забил уже на 7-й секунде матча.

Читайте также: Звездный футболист ПСЖ оказался быстрее Усейна Болта: видео

Смотрите видео самого быстрого гола в истории АПЛ

Shane Long with the quickest goal in Premier League history



6 Seconds#nffcshow

pic.twitter.com/v6pACB4gAi — #NFFCSHOW #FANSWEYSABI #football (@NFFCshow) 23 апреля 2019 г.

Ранее автором самого быстрого забитого мяча в Премьер-лиге был защитник "Тоттенхэма" Ледли Кинг, в сезоне-2001/01 забив "Бредфорду" на 10-й секунде.

"Саутгемптону" теперь принадлежат рекорды Премьер-лиги за самый быстрый гол и быстрый хет-трик.

В мае 2015 года экс-хавбек "святых" Садио Мане, ныне выступающий за "Ливерпуль", в матче с "Астон Виллой" (6:1) забил три мяча за 2 минуты 56 секунд.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram