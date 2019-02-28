Нападающий сборной Исландии будет выступать в чемпионате Украины по футболу

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Футболист стал первым в истории представителем Исландии в УПЛ
Футболист стал первым в истории представителем Исландии в УПЛ / chernomorets.odessa.ua

Одесский "Черноморец" подписал форварда польской "Термалики" исландца Арни Вильхьяльмссона.

Одесситы взяли форварда в аренду, сообщает сайт "моряков". Срок аренды пока неизвестен.

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Футболист, сыгравший один матч за национальную сборную стал первым в истории представителем Исландии в УПЛ. В текущем сезоне Арни сыграл за польский клуб 8 матчей, забил 4 гола.

Вильхьяльмссон родился 9 мая 1994 года в Рейкьявике. Выступал в исландских клубах "Брейдаблик" Коупавогюр и "Хаукар" Хабнарфйордур, а также в ФК "Потенца" (Норвегия), "Йенчепингс Седра" (Швеция), "Брук-Бет Термалица" (Термалика Брук-Бет, Польша). Чемпион Исландии 2010 года.

Отметим, что ранее "Черноморец" объявил о переходе российского игрока Василия Павлова.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Черноморец Трансферы
Источник: 24 Канал
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