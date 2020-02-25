Нападающий сборной Украины Беседин имеет 21 день на обжалование дисквалификации

Нападающий "Динамо" Артем Беседин имеет 21 день для обжалование решения УЕФА об отстранении от футбола на один год. Артем Беседин отстранен на год, поскольку провалил допинг-тест.

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек в комментарии Tribuna.com рассказал о возможности обжалования дисквалификации.

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На обжалование есть 21 день с момента вынесения решения. Этим может воспользоваться любой спортсмен или его представители. Шансы на то, что Беседин полностью добьется отмены дисквалификации, есть. Но оценить их не могу, так как мне не известны детали дела,

– заявил Кручек.

По его мнению, год дисквалификации говорит о том, что применили смягченное наказание.

"Максимальное наказание для спортсмена, которого впервые обвинили в употреблении допинга – 4 года. В ситуации с Бесединым УЕФА приняла решение о смягчении наказания на 50% или 75%", – резюмировал Кручек.

"Динамо" сообщит, будет ли обжаловать решение, после того как получит полный текст документа.

Срок дисквалификации нападающего "Динамо" и сборной Украины завершится 19 декабря 2020 года. После этого он сможет участвовать в футбольной деятельности.

Вместе с тем уже с 19 октября 2020 года Артем сможет тренироваться с "Динамо", чтобы готовиться к сезону.