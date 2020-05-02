Нападающий сборной Украины мог оказаться в "Динамо": сейчас он играет в Лиге чемпионов
Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о переходе Руслана Малиновского в киевский клуб, который так и не состоялся я в выходные.
Слова специалиста цитирует gazeta.ua.
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Да. После одного из матчей против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил, не хочет ли они играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я передал это Сергею Реброву и Игорю Суркису.
Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и сейчас играет за сильную команду в Лиге чемпионов, стал важным игроком национальной сборной,
– сказал Рианчо.
СМИ сообщали об заинтересованости "Фиорентины" в Малиновском. Но Руслан развеял слухи о переезде во Флоренцию. По словам футболиста, нет никаких предпосылок к переходу в "Фиорентину".
- Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского клуба "Генк".
- В этом сезоне 26-летний футболист сыграл 31 матч, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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