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Нападающий сборной Украины мог оказаться в "Динамо": сейчас он играет в Лиге чемпионов

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Getty Images

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо рассказал о переходе Руслана Малиновского в киевский клуб, который так и не состоялся я в выходные.

Слова специалиста цитирует gazeta.ua.

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Да. После одного из матчей против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил, не хочет ли они играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я передал это Сергею Реброву и Игорю Суркису.

Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и сейчас играет за сильную команду в Лиге чемпионов, стал важным игроком национальной сборной,
– сказал Рианчо.

СМИ сообщали об заинтересованости "Фиорентины" в Малиновском. Но Руслан развеял слухи о переезде во Флоренцию. По словам футболиста, нет никаких предпосылок к переходу в "Фиорентину".

  • Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского клуба "Генк".
  • В этом сезоне 26-летний футболист сыграл 31 матч, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Трансферы Динамо Руслан Малиновский Спорт Футбол
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