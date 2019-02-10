Нападающий сборной Украины может перейти в российский клуб

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Владислав Кулач в матче с "Арсеналом"
Владислав Кулач в матче с "Арсеналом" / GETTY IMAGES

Нападающий сборной Украины и донецкого "Шахтера" Владислав Кулач, который выступает на правах аренды за "Ворсклу", заинтересовал в своих услугах российский "Енисей".

Руководство красноярского клуба уже контактировало с коллегами из донецкого "Шахтера" на предмет возможного перехода, информирует "Чемпионат".

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По информации издания, вероятность трансфера 25-летнего украинского форварда в "Енисей" достаточно высокая. Ранее Кулач отказался от перехода в "Александрию".

Отметим, что отношения "Шахтера" с "Енисеем" достаточно теплые. Ранее защитник дончан Олег Данченко стал игроком красноярского клуба, выступающего в Премьер-лиге России. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.

В нынешнем сезоне Кулач принял участие в 14 матчах чемпионата Украины, записав на свой счет 4 гола и одну результативную передачу. В 18 турах "Ворскла" набрала 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В октябре 2018 года Кулач получил первый вызов в сборную Украины, однако до сих пор не дебютировал за "сине-желтых".

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Теги: Трансферы ФК Ворскла Шахтер Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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