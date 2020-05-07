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Нападающий сборной Украины не исключает свой переезд в клуб из России

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Владислав Кулач
Владислав Кулач / ФК "Ворскла"

Нападающий "Ворсклы" и сборной Украины Владислав Кулач готов рассматривать варианты перехода в российский клуб.

Об этом Владислав Кулач рассказал в интервью Youtube-каналу "Sport Traveler UA".

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Переход в российский "Енисей"? Тогда было несколько причин, почему трансфер не состоялся. Я не скажу, что является категоричным в вопросе перехода в российские клубы. Если будет такое предложение, я его обдумаю,
– рассказал 27-летний нападающий.

В феврале 2019 года Владислав отказался от варианта с российским клубом. Сообщалось об интересе со стороны "Енисея".

С 2010 года он находится на контракте с "Шахтером". В аренде Кулач играл за "Мариуполь", запорожский "Металлург", каменскую "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", луганскую "Зарю" и "Александрию".

Владислав Кулач уже вызывался в сборную Украины. В нынешнем сезоне УПЛ Кулач провел за "Ворсклу" 5 матчей, в которых отметился двумя голами.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Новости России ФК Ворскла
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