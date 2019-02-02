Нападающий сборной Украины забил дебютный гол в сезоне чемпионата Турции: видео

Форвард "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец забил гол в матче турецкой Суперлиги против "Ени Малатьяспора".

Артем Кравец попал в стартовый состав на матч 20 тура чемпионата Турции против "Ени Малатьяспора". А уже на 14 минуте 29-летний украинец сделал счет 1:0.

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Artem Kravets ! dk'13



Malatyaspor 0 - 1 Kayserispor



Tim goller • @KramponSport pic.twitter.com/75NGvxOH7c — Krampon Media (@KramponUefaTV) 2 февраля 2019 г.

Для Артема Кравца это дебютный гол в Суперлиге 2018/19. Между тем украинец трижды забивал в 4 матчах Кубка Турции.

Другой украинец в составе "Кайсериспора", экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер начал поединок в резерве.

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