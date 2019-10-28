Нападающий сборной Украины забил и получил удаление в дебютном матче за португальский клуб

Форвард сборной Украины U-21 Евгений Сердюк отличился голом за португальский клуб "Каса Пиа" в дебютном матче.

В перенесенном поединке 7-го тура второго дивизиона Португалии против "Академико" 21-летний украинец вышел на замену на 56 минуте и сумел не только отличиться забитым мячом, но и заработать удаление, пишет Sport.ua.

Читайте также: Легионер "Динамо" отклонил предложения двух европейских клубов и хочет остаться с киевлянами

Примечательно, что Сердюк получил красную карточку уже через минуту после забитого мяча. Несмотря на усилия Евгения, его "Каса Пиа" проиграла "Академико" со счетом 2: 3.

Отметим, что для Сердюка этот матч стал первым в 2019 году. Права на игрока принадлежат "Боавиште", в которую он перешел этой зимой, но так и не сыграл за клуб ни одного матча. Арендное соглашение с "Каса Пиа" рассчитано до конца сезона 2019/20.

Также напомним, что в активе Сердюка два матча за молодежную сборную Украины.