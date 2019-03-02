Нападающий сборной Украины забил великолепный гол в Турции: видео

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Артем Кравец празднует гол
Артем Кравец празднует гол / twitter.com/kayserispor

Нападающий сборной Украины Артем Кравец забил очередной гол в чемпионате Турции. Форвард турецкого клуба "Кайсериспор" забил в матче 24 тура.

"Кайсериспор" Кравца на собственном поле принимал стамбульский "Бешикташ".

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Кравец отличился на 57 минуте, когда хозяева проигрывали 1:0. Футболист в падении головой переправил мяч в сетку ворот стамбульцев.

 

Поединок завершился результативной ничьей 2:2. Команда украинца в турнирной таблице занимает 7 место. "Бешикташ" – 3-й.

В текущем сезоне Кравец сыграл за "Кайсериспор" 17 матчей. На счету украинца шесть голов.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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