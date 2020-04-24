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Нападающий сборной Украины заговорил о возвращении в "Динамо"

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Артем Кравец / 24 канал

Нападающий сборной Украины Артем Кравец прокомментировал возможность возвращения в киевское "Динамо". Сейчас Кравец является игроком турецкого "Кайсериспора".

В интервью "Динамо Online" на официальном Youtube-канале "бело-синих" Кравец заявил, что летом может сменить клуб. Впрочем, где Кравец продолжит карьеру, он не знает.

Кстати СМИ назвали тренера из России, который может возглавить "Динамо"

"Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, возможно, летом поеду в другую страну, а может, останусь в Турции.

Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку. На данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час", – заявил Артем.

Кравец не планирует возвращаться в Украину, но всегда готов помочь "Динамо".

Возвращаться в Украину в планах не было, но, опять же, все может поменяться. "Динамо" – это клуб топ-уровня, в котором сейчас идет перестройка, больше доверяют молодым. Думаю, это правильно. Возвращаться и занимать чье-то место – однозначно нет. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен – всегда готов помочь родному клубу, в котором провел половину жизни,
– заявил Кравец.

Что известно о Кравце?Воспитанник "Динамо", в котором провел 14 лет. В составе "бело-синих" Артем провел 141 матч и забил 43 гола. Дважды становился чемпионом Украины с "Динамо".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо Трансферы
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