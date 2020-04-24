Нападающий сборной Украины заговорил о возвращении в "Динамо"

Нападающий сборной Украины Артем Кравец прокомментировал возможность возвращения в киевское "Динамо". Сейчас Кравец является игроком турецкого "Кайсериспора".

В интервью "Динамо Online" на официальном Youtube-канале "бело-синих" Кравец заявил, что летом может сменить клуб. Впрочем, где Кравец продолжит карьеру, он не знает.

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"Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Уверенности нет, возможно, летом поеду в другую страну, а может, останусь в Турции.

Здесь не смотрят на возраст, а исключительно на качество твоего футбола и твою подготовку. На данный момент планов покидать Турцию нет, но все может измениться в любой момент. Никто не знает, что произойдет в жизни завтра или даже через час", – заявил Артем.

Кравец не планирует возвращаться в Украину, но всегда готов помочь "Динамо".

Возвращаться в Украину в планах не было, но, опять же, все может поменяться. "Динамо" – это клуб топ-уровня, в котором сейчас идет перестройка, больше доверяют молодым. Думаю, это правильно. Возвращаться и занимать чье-то место – однозначно нет. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен – всегда готов помочь родному клубу, в котором провел половину жизни,

– заявил Кравец.

Что известно о Кравце?Воспитанник "Динамо", в котором провел 14 лет. В составе "бело-синих" Артем провел 141 матч и забил 43 гола. Дважды становился чемпионом Украины с "Динамо".

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