Нападающий "Шахтера" Бланко-Лещук перешел в турецкий клуб

Форвард донецкого "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук официально перешел в турецкий "Антальяспор".

Контракт игрока с новым клубом рассчитан на 4 года. Других деталей трансфера Бланко-Лещука из "Шахтера" в "Антальяспор" нет.

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Стоит напомнить, что прошлый сезон форвард провел в аренде в испанской "Малаге". В этом сезоне 27-летний аргентинец провел два матча за "горняков", в которых отметился одной результативной передачей.