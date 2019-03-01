Нападающий "Шахтера" и экс-игрок "Динамо" станут партнерами в новом клубе
Киевский "Арсенал", который сейчас занимает последнее место в чемпионате Украины по футболу, усилился тремя футболистами в последний день трансферного окна.
К заявке киевского клуба на вторую половину сезона попали два украинских футболиста – Владислав Калитвинцев, Михаил Мудрик и легионер Гайтан.
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, Калитвинцев, который расторг контракт с "Динамо", перешел в качестве свободного агента.
В то же время Мудрик, который принадлежит "Шахтеру", пополнил ряды "канониров" на правах аренды.
Если говорить про Гайтана, то габонец ранее был на просмотре в луганской "Зари".
Украинские футболисты уже внесены в заявку клуба на сайте УПЛ. В отношении легионера – его пока нет.
Отметим, что столичный клуб также дозаявил на весеннюю часть чемпионата Украины остальных 9 новичков.
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