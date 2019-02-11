Нападающий "Шахтера" может перейти в зарубежный клуб

Форвард "Шахтера" Андрей Борячук, который на правах аренды выступает в "Мариуполе", может перейти в венгерский клуб "Ференцварош".

Венгры хотят арендовать 22-летнего Борячука до конца сезона с опцией выкупа, сообщает rangado.24.hu.

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Пока неизвестно, начал ли венгерский клуб переговоры с дончанами. Арендное соглашение Борячука с "Мариуполем" рассчитано до конца этого сезона.

В сезоне 2018/2019 Андрей провел 16 матчей за "азовцев", в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что главным тренером "Ференцвароша" является украинец Сергей Ребров. В команде уже играют украинцы Игорь Харатин и Иван Петряк.

"Ференцварош" оторвался на 9 очков от второго места в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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