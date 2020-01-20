Нападающий "Шахтера" официально перешел в "Ворсклу"

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контракта с Владиславом Кулачем. Футболист и клуб заключили полноценное соглашение на полтора года.

Ранее Кулач играл за "Ворсклу" на правах аренды, а контракт футболиста принадлежал донецкому "Шахтеру".

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"Ворскла" на своем сайте сообщает, что 26-летний Кулач будет выступать за "бело-зеленых" по меньшей мере полтора сезона.

Футболист уже присоединился к новым-старым партнерам и полетит с ними на тренировочные сборы в Турцию.

В сезоне 2017/2018 Владислав забил за "Ворсклу" 10 голов в 36 играх УПЛ, а также два мяча в шести матчах Лиги Европы.

В 2019 году аренда Кулача в "Ворсклу" завершилась и футболист перешел в "Александрию".

В "Александрии" Кулач провел полгода, после чего перешел в венгерский "Гонвед". За венгров Владислав сыграл 7 матчей и забил 2 гола.

Информации о сроке контракта Кулача с венграми или "Шахтером" нету. Таким образом, неизвестно, на каких условиях "Ворскла" подписала контракт с футболистом.

"Ворскла" после 18 туров чемпионата Украины занимает 11 место, имея 14 очков в активе.