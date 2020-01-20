Нападающий "Шахтера" перейдет в клуб к экс-игрокам "Динамо"

Украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук согласовал контракт с турецким Ризеспором.

Согласно информации karadenizgazete.com.tr, турецкий клуб уже договорился с 23-летним форвардом "горняков" о переходе, однако пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере.

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В нынешнем сезоне Борячук сыграл всего в трех матчах за "Шахтер", отметившись одним голом. С 2017 по 2019 год воспитанник дончан выступал на правах аренды за "Мариуполь".

Ориентировочная стоимость услуг Борячука, по данным Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро. В то же время дату, до которой действителен контракт украинского клуба с нападающим, в "Шахтере" до сих пор не афишировали.

В "Ризеспоре" выступают бывшие игроки "Динамо" - защитник Николай Морозюк и полузащитник Денис Гармаш, который перебрался в Турцию в начале января на правах аренды.

На сегодняшний день "Ризеспор" занимает 12 место в турецкой Суперлиге.