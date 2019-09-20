Нападающий, забивший три гола российскому клубу, стал игроком недели в Лиге Европы
Нападающий "Лудогорца" Клаудиу Кешеру признан игроком недели в Лиге Европы.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Читайте также: Юный дебютант Лиги чемпионов стал лучшим игроком недели: видео его феноменального хет-трика
32-летний нападающий оформил хет-трик в стартовой игре второго по престижности клубного турнира Европы против московского ЦСКА и помог таким образом одержать разгромную победу со счетом 5:1.
В голосовании Кешеру опередил вингера "Арсенала" Букайо Сака, полузащитника "Ромы" Николу Дзаньоло и полузащитника "Базеля" Кевина Бюа.
В нынешнем сезоне Кешер провел 15 матчей за "Лудогорец". На счету нападающего 10 голов и 2 результативные передачи.
В следующем матче 22 сентября в 10-м туре чемпионата Болгарии "Лудогорец" дома примет "Арду".