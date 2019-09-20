Нападающий, забивший три гола российскому клубу, стал игроком недели в Лиге Европы

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Клаудиу Кешеру
Клаудиу Кешеру / ФК "Лудогорец"

Нападающий "Лудогорца" Клаудиу Кешеру признан игроком недели в Лиге Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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32-летний нападающий оформил хет-трик в стартовой игре второго по престижности клубного турнира Европы против московского ЦСКА и помог таким образом одержать разгромную победу со счетом 5:1.

В голосовании Кешеру опередил вингера "Арсенала" Букайо Сака, полузащитника "Ромы" Николу Дзаньоло и полузащитника "Базеля" Кевина Бюа.

В нынешнем сезоне Кешер провел 15 матчей за "Лудогорец". На счету нападающего 10 голов и 2 результативные передачи.

В следующем матче 22 сентября в 10-м туре чемпионата Болгарии "Лудогорец" дома примет "Арду".

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Теги: Спорт Футбол УЕФА Лига Европы
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