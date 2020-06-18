Вчера, 17 июня, в финале Кубка Италии встретились "Наполи" и "Ювентус". По серии пенальти обладателем кубка стали неаполитанцы.

Наполи – Ювентус 0:0 (4:2 по пен.)

Серия пенальти: Дибала 0:0 (вратарь), Инсинье 1:0, Данило 1:0 (мимо), Политано 2:0, Бонуччи 2:1, Максимович 3:1, Ремзи 3:2, Милик 4:2

Безголевая преимущество

"Ювентус" с первых секунд игры пошел вперед. Подавляющее большинство атак были через активные фланги туринцев. "Наполи" же поставил "автобус" в защите и удачно ликвидировал всю опасность.

Одним из самых заметных в матче был Роналду, который создал не один острый момент. Португалец едва не открыл счет в игре – Мерет успел забрать мяч из-под ног Роналду.

На 24-й минуте Инсинье классно исполнил штрафной удар – перекладина спасла ворота туринской команды. В конце первого тайма три супермомента были у футболистов "Наполи", которые на протяжении всех 45 минут отсиживались в обороне.

Сначала удар все того же Инсинье с линии ворот вытащил Буффон. За несколько минут Демме обыграл нескольких футболистов соперника и нанес удар по владениям гостей – Буффон стал настоящим спасителем для команды.

После углового удара "Ювентус" выбил мяч со штрафной, но он улетел прямо в ноги Инсинье, который был самым активным в составе "Наполи", тот не раздумывая нанес мощный удар – Буффон снова творит чудеса.

По сценарию первого тайма

Второй тайм проходил по тому же сценарию, что и первая половина игры. "Ювентус" был активен на поле. Несколько опасных ударов туринцы занесли себе в актив. Команда Гаттузо вспомнила о воротах соперников лишь в конце поединка.

После подачи с углового Буффон снял с головы Максимовича, но не успел встать на ноги с газона, как Элмас нанес удар – стойка.

Фортуна на стороне "Наполи"

Победитель решался в серии послематчевых пенальти. Сначала удар Дибалы легко отразил голкипер соперника.

Далее Данило пробил выше ворот, этот шанс футболисты "Наполи" уже не упустили. Инсинье перехитрил Буффона, а Максимович мощным ударом удачно реализовал пенальти. Голкипер угадал угол ворот, в который пробивал Политано, но не смог дотянуться. Последним к мячу подошел Милик и реализовал пенальти.

"Наполи" – "Ювентус" полный матч

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