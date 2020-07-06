Лидер итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье в который раз доказал, что не просто так носит капитанскую повязку. 5 июля в матче 30 тура Серии А против "Ромы" Лоренцо принес своей команде важную победу.

Лоренцо Инсинье забил решающий гол в матче между "Наполи" и "Ромой". Об этом сообщает 24 канал.

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В первом тайме команды голами не отличались, оставив все интересное на вторую половину игры. На 55 минуте счет в матче открыл Кальехон.

Хосе в падении замкнул навес с левого фланга от Руя. И "волки" через 5 минут отыгрались.

Экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян прорвался почти до штрафной неаполитанцев и пробил издалека. Мерет не ожидал дальнего удара и не смог вытянуть мяч из угла ворот.

Все же победителями с поля ушли хозяева, а не команда бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки.

На 82 минуте Инсинье взял игру на себя и из-за пределов штрафной с довольно острого угла вывернул мяч в дальнюю девятку.

Мяч Лоренцо претендует на то, чтобы стать лучшим не только в туре, но и в сезоне.

Победа позволила "Наполи" сравниться с "Ромой" по набранным очкам. Клубы делят пятую строчку.

Наполи – Рома видеообзор матча