Наполи – Арсенал: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Наполи - Арсенал: где смотреть онлайн 18 апреля 2019 - 1/4 Лига Европы
Наполи – Арсенал: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / twitter.com/sscnapoli

"Наполи" и "Арсенал" сойдутся на стадионе "Сан-Паоло" в битве за путевку в полуфинал Лиги Европы. Первую игру "Арсенал" выиграл 2:0 и является фаворитом противостояния. Посмотреть четвертьфинальный матч в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч" Наполи " – " Арсенал "по телевизору покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

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Отметим, что игре будет предшествовать программа "Путь к Баку", которая начнется на канале "Футбол 1", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Наполи" – "Арсенал" можно будет на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV. И стоит заметить, что доступ к трансляции платный. За 39 гривен можно оформить подписку на 24 часа на трансляции матча. За 69 гривен – месячный абонемент на просмотр футбольных матчей.

Поединок четвертьфинала Лиги Европы"Наполи" – "Арсенал" состоится в четверг, 11 апреля. Начало игры в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт 24.
 

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Арсенал Наполи Лига Европы
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