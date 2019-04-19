"Арсенал" благодаря сказочному голу Ляказетта снова победил "Наполи": видео
Лондонский "Арсенал" уверенно пробился в полуфинал Лиги Европы. "Канониры" по сумме двух матчей одолели итальянский "Наполи".
Наполи – Арсенал 0:1
Голы: Ляказетт, 36
Читайте также: Тренер "Тоттенхэма" Почеттино в стиле Роналду отпраздновал победу над "Ман Сити": видео
В первом матче "Арсенал" уверенно победил "Наполи" 2:0 и обеспечил себе комфортное преимущество перед ответной игрой. Неаполитанцам, чтобы рассчитывать хотя бы на овертайм нужно было минимум забивать дважды и не пропускать. На один гол лондонцев "Наполи" соответственно требовалось забивать четыре.
На старте матча именно гости контролировали мяч, хотя отыгрываться нужно было "Наполи". И "канониры" не создавали опасные моменты. А первая опасная возможность забить гол возникла как раз у "Наполи". На 17 минуте Кулибали "выгрыз" мяч у Обамеянга и присоединился к атаке. Калиду сделал отличный пас на Калехона, но тот пробил в ноги Чеху с убойной позиции.
Через несколько минут "Наполи" таки забило. Милик отметился, но арбитр отменил гол из-за минимального офсайда поляка. На 28 минуте Милик имел еще одну возможность. Зелинский отдал роскошный пас на форварда, но тот головой не попал в ворота лондонцев. На эту атаку "Арсенал" ответил мощным ударом Обамеянга.
Уже через несколько минут гости открыли счет. "Арсенал" заработал опасный штрафной, который здорово исполнил Ляказетт – 1:0. До конца тайма команды больше не отличились. Пропущенный гол означал, что "Наполи" после перерыва нужно было забивать аж четыре мяча.
Наполи – Арсенал – видео лучших моментов первого тайма
Читайте также: Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
После перерыва футболисты "Наполи" вышли очень мотивированными. Игроки неаполитанского клуба чрезвычайно спешили, в результате чего увеличился темп игры. Агрессивный футбол хозяев позволил "Арсеналу" играть на контратаках. В частности, пытался бежать в стремительные наступления Обамеянг, однако ему идеально противостоял Кулибали.
"Наполи" проводил хорошие позиционные атаки, но без результативного завершения. Свои моменты отличиться имел Милик, но поляку не удалось подтвердить свой высокий класс. В середине тайма форвард не попал с метра в ворота Чеха. В целом подопечные Карло Анчелотти много пробивали по воротам гостей, но крайне мало ударов несли реальную угрозу.
Таким образом, лондонцы отстояли преимущество и выиграли поединок. В полуфинале "Арсенал" встретится с испанской "Валенсией". "Летучие мыши" в четвертьфинале выбили "Вильярреал".
Выбор редакции
-
Украинские хоккеисты повторили 20-летний антирекорд и позорно проиграли немцам18 апреля , 20:34
-
На базе "Динамо" заметили звездного экс-футболиста "Манчестер Сити" и "Барселоны": фото18 апреля , 17:28
-
Было желание сделать команду-победительницу, – экс-тренер Усика и Ломаченко Дмитрий Сосновский18 апреля , 14:19