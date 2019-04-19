"Арсенал" благодаря сказочному голу Ляказетта снова победил "Наполи": видео

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Наполи - Арсенал обзор матча и видео голов 18 апреля 2019 - 1/4 Лига Европы
Наполи – Арсенал: результат матча и видео голов

Лондонский "Арсенал" уверенно пробился в полуфинал Лиги Европы. "Канониры" по сумме двух матчей одолели итальянский "Наполи".

Наполи – Арсенал 0:1
Голы: Ляказетт, 36

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В первом матче "Арсенал" уверенно победил "Наполи" 2:0 и обеспечил себе комфортное преимущество перед ответной игрой. Неаполитанцам, чтобы рассчитывать хотя бы на овертайм нужно было минимум забивать дважды и не пропускать. На один гол лондонцев "Наполи" соответственно требовалось забивать четыре.

На старте матча именно гости контролировали мяч, хотя отыгрываться нужно было "Наполи". И "канониры" не создавали опасные моменты. А первая опасная возможность забить гол возникла как раз у "Наполи". На 17 минуте Кулибали "выгрыз" мяч у Обамеянга и присоединился к атаке. Калиду сделал отличный пас на Калехона, но тот пробил в ноги Чеху с убойной позиции.

Через несколько минут "Наполи" таки забило. Милик отметился, но арбитр отменил гол из-за минимального офсайда поляка. На 28 минуте Милик имел еще одну возможность. Зелинский отдал роскошный пас на форварда, но тот головой не попал в ворота лондонцев. На эту атаку "Арсенал" ответил мощным ударом Обамеянга.

Уже через несколько минут гости открыли счет. "Арсенал" заработал опасный штрафной, который здорово исполнил Ляказетт – 1:0. До конца тайма команды больше не отличились. Пропущенный гол означал, что "Наполи" после перерыва нужно было забивать аж четыре мяча.

Наполи – Арсенал – видео лучших моментов первого тайма

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После перерыва футболисты "Наполи" вышли очень мотивированными. Игроки неаполитанского клуба чрезвычайно спешили, в результате чего увеличился темп игры. Агрессивный футбол хозяев позволил "Арсеналу" играть на контратаках. В частности, пытался бежать в стремительные наступления Обамеянг, однако ему идеально противостоял Кулибали.

"Наполи" проводил хорошие позиционные атаки, но без результативного завершения. Свои моменты отличиться имел Милик, но поляку не удалось подтвердить свой высокий класс. В середине тайма форвард не попал с метра в ворота Чеха. В целом подопечные Карло Анчелотти много пробивали по воротам гостей, но крайне мало ударов несли реальную угрозу.

Таким образом, лондонцы отстояли преимущество и выиграли поединок. В полуфинале "Арсенал" встретится с испанской "Валенсией". "Летучие мыши" в четвертьфинале выбили "Вильярреал".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Арсенал Наполи Лига Европы
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