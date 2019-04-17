Наполи – Арсенал: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" и итальянское "Наполи" составили одну из самых сильных четвертьфинальных пар Лиги Европы. В Неаполе команды определят, кто из них будет играть в полуфинале.

Прогноз на матч "Наполи" – "Арсенал"

В первом матче уверенную победу праздновали футболисты лондонского клуба. "Арсенал" победил 2:0, хотя заслужил 3-4 гола. В то же время неаполитанский клуб не продемонстрировал, благодаря чему может победить английский клуб.

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Однако списывать со счетов итальянцев отнюдь не стоит. В 2013 году на групповой стадии команды обменялись победами со счетом 2:0, поэтому вполне очевидно, что для "Наполи" еще ничего не потеряно.

Прогноз от Фаворит Спорт

Букмекеры верят, что в основное время "Наполи" имеет хорошие шансы победить гостей с туманного Альбиона. На их победу по итогам 90 минут коэффициент – 1,66. А вот шансы пройти в полуфинал у итальянцев значительно меньше – коэффициент 4,15.

Ничья вполне комфортный результат для "Арсенала". Такой итог итальянско-английского противостояния букмекеры оценили коэффициентом 4,15.

Благодаря уверенной домашней победе "Арсенал" является фаворитом противостояния. Их проход в 1/2 финала оценили коэффициентом 1,24. Зато на победу "канониров" в основное время на стадионе "Сан-Паоло" дают коэффициент 4,85.

Прогноз от Pari Match

Букмекеры этой компании не верят, что "Арсеналу" удастся одолеть "Наполи" на выезде. Победу "пушкарей" в Италии в основное время букмекеры оценили коэффициентом 4,90. А вот ничью, которая является приемлемым результатом для гостей, оценили в 4,40. На победу "Наполи" – 1,66

Чтобы перевести матч в овертайм "Наполи" необходимо забить минимум два гола и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Коэффициент на ТБ 2,5 – 2,28. Аналогичный результат в пользу англичан – 7,20.

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Прогноз от Winline

"Наполи" очень важно победить "Арсенал" с сухим счетом. В Winline на такой результат дают коэффициент 3,06. Если же итальянцы победят, но пропустят гол – 1,33.

Также букмекеры не верят, что "Наполи" удастся перевести игру в овертайм. Для этого нужно победить 2:0. Коэффициент на такое развитие поединка – 7,37. Если же команды не сыграют два дополнительных тайма по 15 минут – 1,06. Коэффициент на серию пенальти – 10.

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