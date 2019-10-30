"Аталанта" без Малиновского спасла ничью в игре против "Наполи" с 4 голами: видео

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Наполи – Аталанта: обзор, счет, видео голов матча 30.10.2019
Наполи – Аталанта: результат матча и видео голов / twitter.com/sscnapoli

В рамках 10 тура чемпионата Италии "Наполи" 30 октября встретился с "Аталантой" украинского игрока Руслана Малиновского. Команды разошлись результативной ничьей.

Наполи – Аталанта 2:2

Голы: Максимович, 16, Милик, 71 – Фройлер, 41, Иличич, 86

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Поединок более агрессивно начали футболисты "Наполи". И уже на первых минутах голкипер гостей Голлини совершил два сейва после ударов Кулибали и Милика. Впоследствии Кальехон вышел практически один на один с Голлини, но голкипер бергамасков спас команду.

На 16-й минуте давление "Наполи" увенчалось голом. Никола Максимович ударом головой замкнул подачу Кальехона. Почти сразу Милик мог увеличивать преимущество хозяев, однако его выстрел попал в стойку ворот.

Пропущенный гол не давал покоя "Аталанте", которая начала создавать давление на ворота неаполитанцев. Гости реализовали едва ли не первую хорошую возможность. Фройлер получил пас в штрафной и ударом в ближний угол переиграл Мерету – 1:1.

После перерыва "Наполи" снова повел в счете. На 71-й минуте Руис опередил де Рона в центре поля и отдал пас на ход Милику. Поляк выход на ворота Голлини реализовал отлично и снова вывел свою команду вперед. В конце игры гости отыгрались – Иличич реализовал выход один на один.

Украинец Руслан Малиновский участие в матче не принял, просидев всю игру на скамейке запасных.

Наполи – Аталанта видеообзор матча

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Наполи ФК Аталанта Новости Спорта Спорт Футбол
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