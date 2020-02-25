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Наполи – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Наполи – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/sscnapoli

"Наполи" встретится с "Барселоной" 25 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Официально смотреть матчи Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в Украине по телевидению можно на каналах "Футбол 1" или "Футбол 2". Именно "Футбол 2" покажет в прямом эфире матч "Наполи" – "Барселона".

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Начало трансляции из Неаполя в 21:45. Сам матч начнется в 22:00.

Трансляция матчей на каналах "Футбол 1/2" доступна только для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также кабельных операторов "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega.

Смотреть онлайн матч "Наполи" – "Барселона" можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячный абонемент на все три канала "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе.

Эта услуга стоит от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

"Наполи" и "Барселона" никогда не встречались в официальных матчах. На групповом этапе "Барселона" встречалась с итальянским "Интером", который переиграла дома и на выезде с идентичным счетом 2:1. Каталонцы выиграли группу, в которой также была "Боруссия" Д и чешская "Славия".

А "Наполи" попал в группу в "Ливерпуль", "Зальцбурга" и "Генка". Неаполитанцы заняли второе место.

Обзор матча "Наполи" – "Барселона" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Барселона Лига чемпионов Наполи
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