"Наполи" и "Барселона" сыграли вничью, "сине-гранатовые" доигрывали матч в меньшинстве – видео

Во вторник, 25 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала между "Наполи" и "Барселоной". Победителя в этом матче обнаружено не было.

Наполи – Барселона 1:1

Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

Удаление: Видаль, 88 (Барселона)

В первом тайме команды создали лишь два момента. Оба – усилиями игроков "Наполи". И уже первый из них стал голевым. При этом, произошло это аж на 30-й минуте, когда отличился Мертенс. Он получил хорошую передачу от Зелински и пробил мимо голкипера с линии штрафной.

Смотрите видео гола Дриса Мертенса

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До этого времени, на поле "Барселона" владела мячом, но не могла пройти защиту "Наполи". Хозяева "Сан-Паоло" очень часто играли ниже линии мяча, а Пике перепасовывался в центре чужой половины поля. Однако никаких дивидендов это "Барселоне" не приносило, а перед перерывом "сине-гранатовые" могли пропустить во второй раз. На этот раз Инсинье прострелил в штрафной площадке, где Манолас пробивал в касание – мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Несколько ситуация изменилась во втором тайме. И тут стоит отметить Серхио Бускетса. Он на 49-й минуте сфолил против Мертенса. Бельгиец еще сыграл пять минут, но потом попросил замену. Сам Бускетс за этот фол получил желтую карточку и пропустит ответный матч в Барселоне. Но именно Бускетс на 57-й минуте отдал пас в разрез на Семеду, который и прострелил в штрафной площадке на Гризманна. Нападающий пробил в касание, сравняв счет во встрече.

Смотрите видео гола Антуана Гризманна

Но вскоре "Наполи" мог снова выходить вперед. При этом дважды. Однако Тер Штеген справился с ударами Инсинье и Кальехона.

На это "Барселона" ответила своим моментом. Но забить не удалось, зато Месси получил желтую карточку, довольно грубо сыграв против Оспины, который вышел на перехват. Вратарь еще потом долго разминал травмированное плечо.

Под конец встречи "Барселоне" удалось несколько выровнять игру. Однако до действительно опасных моментов не дошло. Зато команда доигрывала матч в меньшинстве – Артуро Видаль сначала получил желтую карточку за фол на Мариу Руйи, а после этого еще одно предупреждение за стычку с соперником. Поэтому покинул поле досрочно.

"Барселона" удержала ничейный результат перед матчем дома. "Наполи", сумевший нейтрализовать сильные стороны соперника, допустил едва ли не единственную ошибку, которая стоила команде победы. Поэтому все решится 18 марта в Барселоне.