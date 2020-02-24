Наполи – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

25 февраля "Наполи" дома примет "Барселону" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Наполи – Барселона: прогноз

"Наполи" неплохо провел групповой этап Лиги чемпионов, где в группе Е всего на один балл уступил действующему победителю турнира, но при этом пропустил в результате в два раза меньше "Ливерпуля" и ни разу не проиграл. В семи последних матчах "голубые" выглядят очень достойно и получили шесть викторий, а в лазарете команды на сегодня пребывает только Малькуи.

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По дороге к весенней части Лиги чемпионов "Барселона" легко прошла групповой этап, где ни разу не проиграла и заняла первое место, опередив "Интер" и "Боруссию". "Барса" уже покинула Кубок Испании после того, как в четвертьфинале неожиданно уступила "Атлетико" (0:1), поэтому может полностью отдать все силы на Лигу чемпионов и Примеру.

У "сине-гранатовых" более квалифицированный состав, но, учитывая неплохую результативность неаполитанцев и фактор домашнего поля, встреча может подарить интригу.

Матч Лиги чемпионов "Наполи" – "Барселона" состоится во вторник, 25 февраля. Начало встречи – в 22:00.

Наполи – Барселона: что прогнозируют букмекеры

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа "Барселоны" – 2,2, победа "Наполи" – 3,3. Ничья в этой встрече – 3,7.

За последние 12 лет "Барселона" выходила минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов. Очевидно, что "каталонцы" стремятся пройти дальше в Лиге чемпионов и в этом сезоне. Коэффициент на их выход в четвертьфинал – 1,28. Аналогичная ставка на прохождение "Наполи" имеет коэффициент 3,5.