Наполи – Ювентус: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

Центральный матч чемпионата Италии "Наполи" – "Ювентус" даст ответ на вопрос, есть ли шансы у неаполитанцев побороться за победу в Серии А. Посмотреть главный матч итальянского чемпионата можно будет и в Украине. Как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Наполи" – "Ювентус" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:25, сам матч начнется в 21:30. Комментировать игру доверили Андрею Столярчуку.

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Смотреть онлайн матч "Наполи" – "Ювентус" можно на украинском легальном сервисе интернет-телевидение OLL.TV. Начало показа в 21:30. Но стоит напомнить, что доступ к трансляции на этом сайте платный. Месячный абонемент стоит 69 гривен в месяц. Однако он дает возможность легально смотреть и другие матчи чемпионатов Украины, Англии и Италии, а также противостояние Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Матч "Наполи" – "Ювентус" состоится в воскресенье, 3 марта. Начало в 21:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.