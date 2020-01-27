"Наполи" сенсационно победил "Ювентус" и прервал серию неудач, Роналду продолжил забивать: видео

"Наполи" в 26 туре чемпионата Италии победил действующего чемпиона "Ювентус". Поединок завершился победой неаполитанцев со счетом 2:1.

Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Зелински, 63, Инсинье, 86 – Роналду, 90

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В первом тайме команды не создали много опасных моментов, поэтому на перерыв ушли при нулях на табло.

После перерыва "Наполи" открыл счет благодаря голу Зелински. "Ювентус" пытался отыграться, но ближе к завершению игры неаполитанцы удвоили преимущество.

"Ювентусу" удалось отыграть один мяч на 90-й минуте. Роналду забил в восьмом матче подряд в Серии А.

Из-за поражения "Ювентус" потерял шансы оторваться от "Интера". Теперь разница между командами три очка.

Наполи – Ювентус видеообзор матча