Наполи – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

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Наполи – Ювентус: прогноз, ставки на матч чемпионата Италии 2018/19
Наполи – Ювентус прогноз болельщиков

Центральным матчем чемпионата Италии станет матч между "Наполи" и "Ювентусом". Команды занимают две первые строчки в турнирной таблице. Очное противостояние между ними состоится в воскресенье, 3 марта.

"Наполи" в этом сезоне еще не проигрывало дома – 10 побед и три ничьи. В целом же, серия без поражений насчитывает 23 матча. Зато "Ювентус" в этом сезоне в чемпионате Италии не выиграл на выезде только в одном матче, сыграв в ничью. Еще в 11 матчах "старая синьора" праздновала победу.

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Их эксперты прогнозируют победу именно "Наполи". Коэффициент на такой итог матча 2,40. На то, что победят гости – 3,10. Ничейный результат – 3,20.

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У них победа "Наполи" получила коэффициент 2,42. Победа "Ювентуса", как и ничья – 3,20.

Гораздо больше шансов, что Криштиану Роналду забьет в этом матче. Коэффициент на это – 2,20. Больше всего шансов отличиться в этом матче среди игроков "Наполи" имеют Аркадиуш Милик и Лоренцо Инсинье – по 2,65.

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Те же 2,40 на победу "Наполи" и 3,20 на то, что победит "Ювентус". На ничейный результат – 3,25.

Матч "Наполи" – "Ювентус" состоится в воскресенье, 3 марта. Начало матча в 21:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Наполи Ювентус
Источник: 24 Канал
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