Наполи – Ювентус: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

"Наполи" в 21 туре чемпионата Италии сыграет против лидера Серии А – "Ювентуса". Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов одержать победу.

Наполи – Ювентус: прогноз

В предыдущих сезонах "Наполи" был не единственным клубом, который бросал вызов "Ювентусу" в борьбе за "скудетто". И в этом сезоне дела неаполитанцев складываются не лучшим образом.

После 20 туров Серии А "Наполи" проигрывает лидирующему" Ювентусу " уже 27 очков. Неаполитанцы сменили главного тренера в течение сезона, но это пока не принесло дивидендов.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Ювентус" несмотря на выездной статус поединка является фаворитом встречи. Букмекеры "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 2,07 на победу подопечных Маурицио Сарри.

Поединок на "Сан-Паоло" не бывает легкой прогулкой ни для одного соперника. Родные болельщики всегда требуют от "Наполи" победы. Коэффициент на победу неаполитанцев – 3,40. Если же игра завершится ничьей – коэффициент, 3,65.

Прогноз Pari Match

Предыдущая игра между командами завершилась драматической победой "Ювентуса". На последних секундах игры Кулибали срезал в своей ворота и принес "Юве" победу 4:3.

Коэффициент на то, что "Ювентус" победит и ТМ 2.5 – 5,90. Если же победу одержат хозяева и в игре будет забито 2,5 гола – коэффициент 2,95.

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Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Ювентуса" в этом сезоне является португалец Криштиану Роналду, который забил 16 голов в Серии А. Коэффициент на гол Криштиану в ворота "Наполи" – 1,66.

У "Наполи" больше всего голов в этом сезоне Серии А провел Аркадиуш Милик – 7. Его гол в ворота "Ювентуса" букмекеры оценили коэффициентом 2,3.

Обзор матча "Наполи" – "Ювентус" читайте на сайте Спорт24.