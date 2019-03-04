"Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
Центральным матчем Серии А стало противостояние "Наполи" и "Ювентуса" – второй и первой команд чемпионата Италии. Матч отметился двумя удалениями, штангами, назначенным пенальти после видеоповтора. И интригой до конца игры.
Наполи – Ювентус 1:2
Голы: Кальехон, 61 – Пьянич, 28, Джан, 39
Удаление: Мерет, 25 – Пьянич, 47
Нереализованный пенальти: Интсинье, 84 (Наполи)
До матча команды разделяло 13 очков. "Наполи" нужна была победа, чтобы хоть немного приблизиться к лидеру. И оторваться от третьего места. "Ювентус" же, в случае победы, больше внимания мог уделить Лиге чемпионов.
Читайте также: "Барселона" минимально победила "Реал" в чемпионате Испании: видеообзор матча
Ключевой эпизод матча случился на 25-й минуте, когда вратарь "Наполи" Мерет вблизи своей штрафной сбил Роналду. Произошло это после неудачного паса назад от партнера. А арбитр матча сразу показал голкиперу красную карточку. Так "партенопеи" остались в меньшинстве.
"Ювентус" же в этом моменте открыл счет во встрече. Пьянич метко пробил со штрафного.
"Наполи" чуть ли не сразу мог сравнять счет. Но после удара Зелиньски мяч попал в штангу. Впоследствии штанга еще раз спасет "Ювентус" от пропущенного гола.
Еще до перерыва "Ювентус" удвоил свое преимущество. Джан забил гол после розыгрыша углового.
Начало второго тайма ознаменовалось уравниванием составов – Пьянич получил вторую желтую карточку за игру рукой в центре поля. Поэтому досрочно покинул поле.
Читайте также: "Челси" победил в непростом матче чемпионата Англии перед игрой с "Динамо": видео
На 61-й минуте "Наполи" вернул интригу в матч – Кальехон удачно сыграл на опережение в штрафной площадке соперников.
На 82-й минуте арбитр матча был вынужден использовать систему VAR – Алекс Сандро сыграл рукой в собственной штрафной площадке. А Инсинье не реализовал пенальти – попал в штангу.
"Ювентус" побеждает и отрывается от преследователей на 16 очков. "Наполи" же осталось вторым.
Видеообзор матча Наполи – Ювентус
Выбор редакции
-
Вымученная победа "Шахтера", потеря "Динамо", львовское дерби: главные итоги 20-го тура УПЛсегодня , 09:18
-
Юлия Левченко принесла сборной Украины серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике3 марта , 23:10
-
Бех-Романчук завоевала для Украины третью медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике3 марта , 21:37