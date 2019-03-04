"Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео

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Наполи – Ювентус: видео голов, обзор матча Чемпионата Италии 2018/2019
Наполи – Ювентус видео голов

Центральным матчем Серии А стало противостояние "Наполи" и "Ювентуса" – второй и первой команд чемпионата Италии. Матч отметился двумя удалениями, штангами, назначенным пенальти после видеоповтора. И интригой до конца игры.

Наполи – Ювентус 1:2
Голы: Кальехон, 61 – Пьянич, 28, Джан, 39
Удаление: Мерет, 25 – Пьянич, 47
Нереализованный пенальти: Интсинье, 84 (Наполи)

До матча команды разделяло 13 очков. "Наполи" нужна была победа, чтобы хоть немного приблизиться к лидеру. И оторваться от третьего места. "Ювентус" же, в случае победы, больше внимания мог уделить Лиге чемпионов.

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Ключевой эпизод матча случился на 25-й минуте, когда вратарь "Наполи" Мерет вблизи своей штрафной сбил Роналду. Произошло это после неудачного паса назад от партнера. А арбитр матча сразу показал голкиперу красную карточку. Так "партенопеи" остались в меньшинстве.

"Ювентус" же в этом моменте открыл счет во встрече. Пьянич метко пробил со штрафного.

"Наполи" чуть ли не сразу мог сравнять счет. Но после удара Зелиньски мяч попал в штангу. Впоследствии штанга еще раз спасет "Ювентус" от пропущенного гола.

Еще до перерыва "Ювентус" удвоил свое преимущество. Джан забил гол после розыгрыша углового.

Начало второго тайма ознаменовалось уравниванием составов – Пьянич получил вторую желтую карточку за игру рукой в центре поля. Поэтому досрочно покинул поле.

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На 61-й минуте "Наполи" вернул интригу в матч – Кальехон удачно сыграл на опережение в штрафной площадке соперников.

На 82-й минуте арбитр матча был вынужден использовать систему VAR – Алекс Сандро сыграл рукой в собственной штрафной площадке. А Инсинье не реализовал пенальти – попал в штангу.

"Ювентус" побеждает и отрывается от преследователей на 16 очков. "Наполи" же осталось вторым.

Видеообзор матча Наполи – Ювентус

 

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Теги: Спорт Футбол Наполи Ювентус Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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