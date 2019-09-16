Наполи – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Итальянский клуб "Наполи" 17-го сентября примет действующего чемпиона Лиги чемпионов "Ливерпуль". Команды сыграют в рамках первого тура Лиги чемпионов. Посмотреть противостояние в Украине можно по телевидению и онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов сезона 2019/2020 в Украине владеют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и будет транслировать матч "Наполи" – "Ливерпуль".

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Начало трансляции матча "Наполи" – "Ливерпуль" в 21:50. Игра в Неаполе начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч "Наполи" – "Ливерпуль" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Команды второй год подряд встречаются на групповом этапе. В прошлом году клубы обменялись победами: в Неаполе минимальную победу отпраздновали именно хозяева.

Результат и видео голов матча "Наполи" – "Ливерпуль" – смотрите по завершению игры на сайте Спорт24.