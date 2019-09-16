Наполи – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Английский "Ливерпуль" вечером 17-го сентября начнет защиту звания чемпионов Европы. В стартовом туре группового этапа "мерсисайдцы" сыграют против итальянского "Наполи". Букмекеры уже дали прогноз, какая из команд имеет больше шансов одержать победу.

Наполи – Ливерпуль прогноз

В прошлом году "Ливерпуль" был в шаге от вылета из Лиги чемпионов именно в поединке с неаполитанцами. В 6-м туре "мерсисайдцы" принимали итальянцев на "Энфилде" и победили 1:0. На последних секундах поединка Алиссон совершил невероятный сейв, который позволил "Ливерпулю" продолжить участие в Лиге чемпионов и выиграть турнир.

На групповом этапе англичане не выиграли ни одного поединка на выезде. Подопечные Юргена Клоппа уступили "Наполи" в Италии со счетом 1:0. Следовательно, у подопечных Карло Анчелотти есть все основания рассчитывать на положительный результат.

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Прогноз от Marathonbet

В будущем противостоянии специалисты считают фаворитом гостей. Коэффициент на победу "Ливерпуля" – 2,29 соток. На триумф "Наполи" – 3,18. Ценник ничьей – 3,64

.ліверпуль наполі
Прогноз на матч "Наполи" – "Ливерпуль"

Но несмотря на такие коэффициенты вероятный счет поединка – 1:1.

наполі ліверпуль
Вероятный счет матча

Ценник такого итога встречи всего 6,85.

ліверпауль наполі
Прогноз букмекеров

Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на выездной для "Ливерпуля" статус поединка английская команда все равно фаворит. На победу "мерсисайдцев" в первом туре Лиги чемпионов эксперты дают коэффициент 2,30. Победу подопечных Карло Анчелотти эксперты оценили коэффициентом 3. Ничья в поединке – 3,55.

В последних двух поединках между клубами были зафиксированы минимальные победы. Коэффициент на то, что в этот раз в игре будет забито больше, чем три мяча – 2,14. Если в поединке в Неаполе будет забито меньше, чем 2 гола – коэффициент 1,30.

Прогноз Pari Match

Специалисты Pari Match оценивают шансы "Наполи" победить "Ливерпуль" в один мяч коэффициентом 4,60. Именно с таким результатом завершилась последняя встреча клубов в Италии. Коэффициент на то, что "Наполи" победит и ТМ 2.5 – 7,30.

"Ливерпуль" также побеждал "Наполи" с минимальным счетом 1:0, однако в родных для себя стенах. Коэффициент на то, что команда Клоппа одолеет подопечных Анчелотти в Неаполе и ТБ 2.5 – 3,35. Если же действующий чемпион Лиги чемпионов победит и ТМ 2.5 – 6,10.

Поединок первого тура группы E "Наполи" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 17-го сентября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Результат поединка и видео голов читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Лига чемпионов Новости Спорта Футбол Спорт Наполи ФК Ливерпуль
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