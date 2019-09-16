Наполи – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" вечером 17-го сентября начнет защиту звания чемпионов Европы. В стартовом туре группового этапа "мерсисайдцы" сыграют против итальянского "Наполи". Букмекеры уже дали прогноз, какая из команд имеет больше шансов одержать победу.

Наполи – Ливерпуль прогноз

В прошлом году "Ливерпуль" был в шаге от вылета из Лиги чемпионов именно в поединке с неаполитанцами. В 6-м туре "мерсисайдцы" принимали итальянцев на "Энфилде" и победили 1:0. На последних секундах поединка Алиссон совершил невероятный сейв, который позволил "Ливерпулю" продолжить участие в Лиге чемпионов и выиграть турнир.

На групповом этапе англичане не выиграли ни одного поединка на выезде. Подопечные Юргена Клоппа уступили "Наполи" в Италии со счетом 1:0. Следовательно, у подопечных Карло Анчелотти есть все основания рассчитывать на положительный результат.

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Прогноз от Marathonbet

В будущем противостоянии специалисты считают фаворитом гостей. Коэффициент на победу "Ливерпуля" – 2,29 соток. На триумф "Наполи" – 3,18. Ценник ничьей – 3,64

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Прогноз на матч "Наполи" – "Ливерпуль"

Но несмотря на такие коэффициенты вероятный счет поединка – 1:1.



Вероятный счет матча

Ценник такого итога встречи всего 6,85.



Прогноз букмекеров

Прогноз Фаворит Спорт

Несмотря на выездной для "Ливерпуля" статус поединка английская команда все равно фаворит. На победу "мерсисайдцев" в первом туре Лиги чемпионов эксперты дают коэффициент 2,30. Победу подопечных Карло Анчелотти эксперты оценили коэффициентом 3. Ничья в поединке – 3,55.

В последних двух поединках между клубами были зафиксированы минимальные победы. Коэффициент на то, что в этот раз в игре будет забито больше, чем три мяча – 2,14. Если в поединке в Неаполе будет забито меньше, чем 2 гола – коэффициент 1,30.

Прогноз Pari Match

Специалисты Pari Match оценивают шансы "Наполи" победить "Ливерпуль" в один мяч коэффициентом 4,60. Именно с таким результатом завершилась последняя встреча клубов в Италии. Коэффициент на то, что "Наполи" победит и ТМ 2.5 – 7,30.

"Ливерпуль" также побеждал "Наполи" с минимальным счетом 1:0, однако в родных для себя стенах. Коэффициент на то, что команда Клоппа одолеет подопечных Анчелотти в Неаполе и ТБ 2.5 – 3,35. Если же действующий чемпион Лиги чемпионов победит и ТМ 2.5 – 6,10.

Поединок первого тура группы E "Наполи" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 17-го сентября. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Результат поединка и видео голов читайте на сайте Спорт24.