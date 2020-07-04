Напомнили о расизме: в дебюте матча "Динамо" – "Шахтер" на поле с неба упали совы – видео
Матч 29-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский" в столице Украины начался с неожиданности.
Рефери Виталий Романов вынужден был приостановить игру, поскольку в штрафную "горняков" что-то упало. Об этом сообщает "Главком".
Смотрите также: "Шахтер" – "Динамо": полиция закрыла дело о расистском скандале на матче
"Что-то" – это были сброшенные с дрона игрушечные совы, которых ловко убрали вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и бразильский легионер Витао.
Пока неизвестно, кто именно был инициатором акции, но есть подозрение, что сов на поле сбросили динамовские ультрас.
Совы в матче "Динамо" – "Шахтер"
Расизм на матче Шахтер – Динамо: что произошло
- 10 ноября состоялся матч между донецким Шахтером и киевским Динамо. Игру пришлось прервать из-за расистских возгласов с трибун. При этом полузащитник Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм. Свою позицию высказал и сам Тайсон.
- Игрока поддержали немало футболистов, а украинская ведущая Янина Соколова осудила расизм со стороны болельщиков.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- При этом "Динамо" из-за выходки фанатов грозит серьезное наказание. Полиция же начала расследование этого случая.
- Воспользоваться этим моментом решил бразильский клуб "Интернационале", который хочет вернуть Тайсона.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".