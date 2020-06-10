Полузащитник футбольного клуба "Милан" Самуэль Кастильехо был ограблен средь бела дня в собственном автомобиле.

Кастильехо ограбили в Италии, угрожая пистолетом. Об этом он сообщил в сториз своей страницы в Instagram.

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Преступники напали на 25-летнего испанца, когда он остановился на светофоре за рулем своего автомобиля. Просто среди белого дня воры подошли к машине футболиста и под дулом пистолета заставили его отдать ценные часы.

"В Милане все хорошо? Два парня ограбили меня, наставив пистолет в лицо", – рассказал игрок в соцсетях.

Кастильехо добавил, что был потрясен инцидентом, но остался невредимым. Позже хавбек сообщил об инциденте в полицию.

Что известно про Самуэля Кастильехо