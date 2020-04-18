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Направляли автомат прямо в лицо: шведский футболист рассказал о бегстве из Крыма в 2014 году

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Густав Свенссон / ФК "Таврия"

Футболист сборной Швеции и экс-игрок симферопольской "Таврии" Густав Свенссон поделился воспоминаниями об экстренном бегстве из Крыма в конце февраля 2014 года, когда он увлекался российскими военными.

Так, 33-летний футболист рассказал, что на тот момент у него в гостях находилась его девушка с родителями. После одной из тренировок Свенссон увидел, что у него было около 300 пропущенных вызовов. Позже, как отметил швед, он узнал, что Россия приняла решение ввести в Крым войска.

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Как бы вы чувствовали себя, когда российский спецназ проводит автоматом по вашему лицу? Хотел бы я не знать ответа на этот вопрос, но я его знаю. Это последнее, что я помню об Украине, и первое, что я вспоминаю, когда меня спрашивают об этой стране,
– сказал Свенссон в интервью Aftonbladet.

Он отметил, что накануне отъезда ужинал в одном из ресторанов Симферополя, а на другой стороне улицы находился снайпер. "Это было очень и очень страшно – как в видеоигре", – добавил экс-игрок "Таврии".

Свенсон рассказал, что ехал из Симферополя вместе с другими футболистами-иностранцами. Клуб выделил им автобус, но игрокам пришлось ехать в Донецк, чтобы оттуда вылететь из страны.

"Буквально через несколько недель Донецкий аэропорт был уничтожен. Его буквально разнесли на мелкие кусочки, и об этом было совершенно нереально думать", – отмечает футболист.

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Густав Свенссон играл в симферопольской "Таврии" с 2012-го по 2014 годы. Он стал первым шведом, который принял участие в чемпионате Украины.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Аннексия Крыма Новости Крыма
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