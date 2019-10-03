Нардеп Саладуха вышла в финал Чемпионата мира по легкой атлетике и выступит на Олимпиаде

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Ольга Саладуха
Ольга Саладуха

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха пробилась в финал соревнований по тройному прыжку на Чемпионате мира в Дохе.

В квалификации Саладуха прыгнула на 14,32 метра. Это третий результат в квалификации. При этом выполнить его удалось лишь с третьей попытки – в первых двух украинка делала заступ.

Стоит отметить, что благодаря скачку на 14,32 метра Саладуха выполнила олимпийский норматив для участия в Олимпиаде-2020.

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Еще одна украинка Анна Красуцкая прыгнула лишь на 13,16 метра. Это 25-й результат, который не позволил пробиться в финал соревнований.

Напомним, что Саладуха в июле прошла в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа". В начале сентября она стала председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта. Первым заместителем председателя комитета является борец Жан Беленюк, который тоже прошел в парламент от "Слуги народа"

Что касается Саладухи, то они также бронзовая призерка Олимпиады-2012 в Лондоне. Также в ее активе звание чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы в тройном прыжке.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре до 6 октября. Пока у сборной Украины единственная медаль – серебро 18-летней Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

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Теги: Новости Спорта легкая атлетика Спорт
Источник: 24 канал
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