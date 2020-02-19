Народная команда "Карпат": мифы и реальность

30 октября 2020 года состоятся выборы во Львовский городской совет. Эта дата ключевая для "Карпат" в определении их будущего. Голосование депутатов, перипетии вокруг клуба и уровень спикеров не оставляют сомнений, что вопрос "Карпат" стал политическим. И ключевым вопросом здесь является не сохранение или поддержка команды, а кто будет застраивать территорию, прилегающую к стадиону "Украина".

Маленький спойлер – народной команды не будет и финансировать за счет бюджета ее тоже не будут. Почему? Читайте дальше. Разберем все по пунктам.

Для начала нужно отметить, что по состоянию на 15:00 19 февраля постановление до сих пор не опубликовано на сайте ЛГС (другие принятые в этот день уже опубликованы). Если постановление не опубликовано, то оно и не вступило в силу. Как сообщили в секретариате ЛГС, постановление до сих пор не поступило для публикации. Все, что мы знаем о постановлении, базируется на информации, которую дали в новости на сайте городского совета. Это уже породило очень много новостей, которые написаны на основе вырванных из контекста фразах. Для примера – "Карпатам" предоставили в пользование землю. "Карпатам" ничего нового не дали, все, что указывается в постановлении, уже и так есть у клуба. Что с этим постановлением, что без него, ситуация не изменилась.



Будет ли создана "народная команда "Карпаты"? (фото: ФК "Карпаты")

Также почувствуйте разницу: на предварительном заседании не приняли решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка на ул. Липовая Аллея, 5, которое хотели "Карпаты"; а на этом – инициировали создание народной команды. Вместо 8 гектаров земли – создание абстрактной команды.

К слову: "Карпаты" согласились на создание народной команды во Львове

Пройдемся по постановлению. В первом пункте новости о постановлении указано: "Поддержать инициативу общественности о создании "Народной команды "Карпаты" в форме, которая будет определена отдельным решением городского совета".

Этим пунктом воспользовались "Карпаты" в своем обращении на официальном сайте: "Все необходимые документы полностью подготовлены для передачи. Остается единственный вопрос – кто именно является тем уполномоченным ответственным лицом? Кому именно передавать права? Надеемся поскорее получить ответ на этот вопрос от Львовского городского совета, чтобы юридически завершить процедуру создания Народной команды". Юридического лица нет и не скоро будет. Как заявил мэр Львова Андрей Садовый в последнем комментарии по созданию народной команды: "Как минимум, 7-8 месяцев нужно все готовить, чтобы в следующем году выйти в новый процесс" (это как раз после выборов). Также в комментариях под новостью о принятии решения заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко написал: "Постановление определило позицию мэрии, что мы готовы к созданию народной команды. Ведь городской совет уже сейчас предоставляет на льготных условиях для "Карпат" – инфраструктуру". И подчеркивает, что постановление только об этом – о позиции.

Кто готовит это отдельное решение, кто проводит обсуждение, кто ответственный – не указано, и никому не дано поручение. Речь идет только об изучении подобного опыта. Также нет информации, как распространили ряд СМИ, что решение должно быть в апреле. Об этом тоже речь не идет в опубликованной части постановления. Поэтому когда пинг-понг между городским советом, "Карпатами" и Григорием Козловским (депутатами) перейдет в конкретные шаги – не известно.

Только после того, как будет создана такая команда, можно будет говорить о передаче ей корпоративных прав. Идут разговоры о том, что в середине марта будет проведена встреча акционеров ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Только после их решения можно будет дальше говорить о реальности нового юридического лица. Также мэр отмечает, что владельцами должны быть болельщики, которые могут покупать акции. Для того, чтобы была возможность купить акции, надо начать продавать акции, а это нужно провести аудит, показать доходы, расходы и прибыли.



Львовяне станут владельцами "народной команды "Карпаты"? (фото: ФК "Карпаты")

Во втором пункте указано: "Определить основными условиями создания "Народной команды "Карпаты" таковы: бесплатная передача корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной общины; гарантия "Народной команде "Карпаты" о продлении льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставление в аренду земельных участков, необходимых для их надлежащего функционирования на льготных началах; обеспечение развития детского футбола во Львове".

Первая часть второго пункта требует безвозмездно передать корпоративные права территориальной общине. Согласно законодательству Украины есть четыре определения, что такое территориальная община. В последнем из них, согласно решению Конституционного суда "Территориальная община – это жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятельными административно-территориальными единицами, или добровольное объединение жителей нескольких сел, у которых единый административный центр". Фактически – это жители города Львова, которые зарегистрированы и постоянно здесь проживают. Территориальная община осуществляет местное самоуправление как непосредственно, так и через ее органы – Львовский городской совет, Львовского мэра, исполнительные органы Львовского городского совета. Территориальная община не является отдельным юридическим лицом. Поэтому более логичным было бы в постановлении указать, что передать права Львовскому городскому совету (одному из подразделений). Потому что в противном случае теперь более 700 тысяч зарегистрированных жителей городов имеют право получить свою долю (получить бесплатно) в уставном фонде ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты".

Часть первая второго пункта предоставляет гарантии льготного периода пользования инфраструктурой. Во-первых, гарантии предоставляются не существующему субъекту. Во-вторых, ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" имеет действующий договор, согласно которому инфраструктура находится у них в пользовании до 27 апреля 2028 года.

И в завершение в части третьей второго пункта, как всегда, прикрились детьми. Играет ли этот пункт важную роль? Меняет ли он ситуацию? Создает ли новые и качественные условия? Нет! Нет! Нет! Он просто есть, чтобы быть. Ниже мы укажем, сколько город потратил в прошлом году на развитие детского футбола. Это конкретика, а этот пункт просто буквы и пробелы.

50 миллионов из бюджета города

Это тезис, который озвучил Григорий Козловский, и это вопрос, который беспокоит многих. Первое, что нужно знать, это позицию руководства города: "Городской совет не планирует быть владельцем футбольного клуба и никогда не будет. Мы не имеем права из бюджетных средств финансировать профессиональные футбольные команды. Город Львов поддерживал и поддерживает детский футбол", – заявил Андрей Садовый. То есть разговоры, которые сейчас ведутся о создании коммунального предприятия и финансировании из городского бюджета, пока не соответствуют действительности. В 2019 году городской совет выделил 4,6 миллиона гривен на финансирование футбола, но не на профессиональные команды, а детские.

Что передают "Карпаты"?

Корпоративные права – скажут все. А что такое корпоративные права? А Бог его знает. В законодательстве Украины есть девять определений, что такое корпоративные права. В Налоговом кодексе указано: "Корпоративные права – права лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе) хозяйственной организации, включающие правомочия на участие этого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной доли прибыли (дивидендов) данной организации и активов в случае ликвидации последней соответственно закону, а также другие правомочия, предусмотренные законом и уставными документами".

И здесь нужно понимать, что популярное мнение "Дыминский – владелец "Карпат" надо забыть. Есть ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты", который зарегистрировали в январе 2002 года. Учредителями и конечными бенефециарами являются две компании: Мендил Лимитед и Крисал Холдингс ЛТД, обе из Британских Виргинских островов. Конечным бенефициаром первой является Христакис Николау, второй – Катя Парпи. Оба из Кипра. Уставной капитал ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" – 193 064 000,00 грн. Также ООО владеет одной торговой маркой, двумя объектами, двумя транспортными средствами и двумя лицензиями. Если один из владельцев "Карпат" передает бесплатно корпоративные права территориальной общине, то отказывается от своей части денег в уставном капитале – 96 532 000,00 грн?

Что происходит на самом деле – трудно сказать точно, но все это напоминает фарс, когда передают то, чего нет или чего не надо. Если будет строиться народная команда, то это будет новое юридическое лицо. У нее должен быть основатель, и это не может быть территориальная община (общее понятие). Для чего новой народной команде корпоративные права ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Их не надо. Единственное, что точно нужно – это право на торговую марку и название "Карпаты", чтобы не создавать "Карпаты 1963". Все эти "танцы" не имеют никакого результата и не дадут.

"Дайте землю!"

Под таким лозунгом прошли отношения "Карпат" и Львовского городского совета последние 15 лет. С 2004 года "Карпаты" имели право готовить документацию для использования земли возле стадиона "Украина". Единственное, что менялось – это желаемые гектары – от 2 до 17.

13 февраля 2020 года ряд СМИ написали о том, что "Карпаты" получили в аренду на 8 лет землю возле стадиона "Украина" и будут платить 2,15 миллиона гривен в год. Нет никакого подтверждения этого решения. Постановление, которое не проголосовали в январе, предусматривало именно передачу земли в аренду. Чуть больше 8 гектаров под стадионом и хозяйственными помещениями, которые к нему прилегают. Фактически это решение должно стать конечным документом обсуждений, которые проводил городской совет и "Карпаты" в 2019 году по реконструкции стадиона. Согласно плану, на стадионе уменьшили бы количество мест до 15 тысяч, а также появился ряд коммерческих сооружений. О 17 гектарах, о которых говорили раньше и часто пишут СМИ, пока речь не шла. Остальное желаемое количество земли клуб смог бы получить только через аукцион. С проектом этого решения можно ознакомиться по ссылке.



Стадион "Украина" могут реконструировать (фото: ФК "Карпаты")

Немножко истории

Львовский городской совет уже имеет опыт создания футбольного клуба. Соответственно Решению № 367 от 3 августа 2001 года, ЛКП "Агентство ресурсов Львовского городского совета" выступило от имени Львовского городского совета соучредителем закрытого акционерного общества "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Инициатором создания клуба был Петр Дыминский. Активно его поддерживал тогдашний мэр Василий Куйбида. Решение предусматривало внесение в устав клуба стадиона "Украина", стадиона "Юность" и двух отелей ("Львов" и "Независимость"). За это город должен был получить 25% и 1 акцию. Указанные объекты должны были отдать на приватизацию, а городской совет должен был одобрить учредительные документы. Тогда все имущество оценивалось примерно в 50 миллионов долларов. Однако тогда не сложилось. Летом 2002 года прокуратура оспорила такое решение и депутаты следующего созыва отменили решение предшественников.

Впереди у нас еще не одно решение ни о чем и определение что кому и сколько должен. Пока в этой ситуации больше вопросов, чем ответов. И до конца года ситуация может еще не раз измениться. Ключевым является то, что руководство города не будет форсировать события, а все другие процессы, которые происходят вокруг, на ситуацию реально не влияют. Это просто информационный шум.