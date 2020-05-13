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Народный депутат хочет стать судьей в противостоянии Усика с хейтерами: фото

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Александр Усик и Жан Беленюк
Александр Усик и Жан Беленюк / K2 Promotions

29-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк заявил о своем желании стать судьей противостояния 33-летнего украинского боксера Александра Усика с хейтерами.

В Instagram Беленюк предложил свою кандидатуру в качестве судьи для поединка Александра Усика против возможного его оппонента, борца вольного стиля Богдана Грицая, который накануне бросил вызов боксеру. Борец опубликовал пост, в котором он забавно изображен в роли рефери.

К теме Усик – это хайп, немного "ваты", деньги и отсутствие здравого смысла

"Пока все вызывают Александра Усика на бой, решил предложить свою кандидатуру в качестве судьи этого противостояния. Честность и непредвзятость гарантирую", – написал борец.

Добавим, что начальник управления по делам ветеранов войны и бывший ветеран АТО 37-летний Андрей Грачев также вызвал на поединок Усика.

По словам Грачева, его разозлил ответ Усика борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет биться только в ринге. Грачев напомнил Усику, что Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и осуществляет обстрелы. 

Усик – Грицай: главное

  • В субботу, 9 мая, Богдан Грицай записал видео, в котором публично раскритиковал Усика из-за политических взглядов боксера.

Кстати Показал, что есть украинцы, способные дать ему отпор: борец объяснил, почему бросил вызов Усику

  • Конфликту предшествовало участие Усика и Василия Ломаченко в религиозном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес".
  • Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
  • Грицай заявил, что готов провести с Усиком бой без правил.
  • Александр записал видео, которое опубликовал в инстаграме. Усик принял вызов, но согласится только на поединок по боксерским правилам.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Спорт Новости Спорта Александр Усик Жан Беленюк
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