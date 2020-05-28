"Нас ожидают непопулярные решения": Смалийчук впервые прокомментировал покупку "Карпат"

Олигарх Петр Дыминский, который до недавнего времени был владельцем ФК "Карпаты", имел более выгодные финансовые предложения о продаже клуба. Однако он решил продать акции Олегу Смалийчуку.

Нас всех ожидают непростые реформы

Смалийчук, который занимал в "Карпатах" должность вице-президента, прокомментировал приобретение 50% клуба. В своем фейсбуке Смалийчук заявил, что Дыминский имел более выгодные финансовые предложения, но принял его.

Узнайте больше Олег Смалийчук официально стал владельцем "Карпат"

Он заявил, что имеет доверие к руководству и команде, поэтому до конца сезона не будет вмешиваться в управление клубом.

Смалийчук рассказал, что "Карпаты" ожидают непростые реформы.

Никаких популистских заявлений на счет еврокубков вы больше от меня не услышите. Наоборот – нас всех ожидают непростые реформы и непопулярные решения,

– сказал новый владелец "Карпат".

Он также заверил болельщиков, что "Карпаты" не исчезнут.

Какие есть проблемы у "Карпат"

"Карпаты" находятся на последнем месте турнирной таблицы чемпионата Украины. "Львы" набрали лишь 14 очков после 23 сыгранных туров.

Зимой "Карпаты" могли стать народным клубом, однако в итоге процесс передачи прав городскому совету был провален.

Сообщалось, что львовский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Кто такой Смалийчук? Известный агент, который проживает в Валенсии (Испания). Он утверждает, что организовал трансфер Андрея Лунина из "Зари" в "Реал". Смалийчук претендует на пост президента УПЛ.