Нас просто пытаются запугать: знаменитый боксер удивил заявлением о коронавирусе

Один из лучших боксеров современности Теренс Кроуфорд поделился мнением о пандемии коронавируса. Американский чемпион мира по версии WBC считает, что людей пытаются запугать, а коронавирус не такой страшный, как о нем говорят.

По словам Теренса Кроуфорда, он не отбывает карантин дома, а тренируется в привычном режиме, сообщает vRINGe.

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"Ну а чем сегодняшний день отличается от вчерашнего? Лично я не закрываюсь дома, не запираю дома детей. Нет не шучу. Не думаю, что вся эта статистика, все эти цифры реальны. Думаю, нас просто пытаются запугать, ведь людей, которые боятся, легче контролировать", – сказал Теренс.

Он заявил, что не соглашается с официальной версией происходящего.

"Ведь не секрет, что миром рулят СМИ. Ты показываешь по ящику какой-то бред, и все люди в панике, они боятся. Только послушайте, что они нам говорят. Якобы этот вирус практически безвреден для здоровых. И что он опаснее для старых и для тех, кто болеет астмой.

Но какая тогда разница между коронавирусом и, например, обычной простудой или гриппом? У меня только одна знакомая, которая утверждала, что подхватила эту штуку. Но она уже переболела и сейчас чувствует себя нормально", – отметил американец.

Боксер не понимает, почему, несмотря на пандемию, в США все функционирует.

"Почему каждый день вывозят мусор и прочее? У меня много вопросов, на которые я не нахожу ответов. Почему полицейские продолжают работать? Если все так страшно, почему они не сидят дома? Я бы на их месте не выходил на работу. В общем, я не согласен с тем, что говорят. И не верю в это", – подытожил Кроуфорд.

По состоянию на 13 апреля в мире подтверждены 1 859 011 случаев заражения COVID-19. США лидирует по количеству больных – более полмиллиона.



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Что известно о Кроуфорде?32-летний американец входит в число лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Выиграл все 36 поединков на профессиональном ринге. В 2016 году победил украинца Виктора Постола и отобрал титул WBC.

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